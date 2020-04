Orban: Este posibilă redeschiderea școlilor după 15 mai „Dupa 15 mai este posibil sa redeschidem scolile. Dar este posibil sa redeschidem pe 20 mai, pe 25 mai, pe 1 iunie. Cand ne va permite, pe baza analizelor pe care le avem, contextul epidemilogic. Decizia depinde de cum evolueaza dinamica infectarilor si reducerea la maxim a oricarui risc pentru elevi si studenti.", a declarat premierul, la Digi 24. Orban a susținut ca obiectivul Guvernului este ca toți elevii sa finalizeze acest an școlar, iar atingerea acestuia va depinde de evoluția epidemiei. „Niciodata nu am luat in calcul amanarea anului scolar sau neorganizarea examenelor, examenului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Programele sunt prevazute in ordinul ministrului Educatiei privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Nationala pentru absolventii clasei a VIII-a si pentru probele scrise ale examenului national de Bacalaureat in anul scolar 2019 - 2020.Ordinul de ministru cuprinde in anexe noile programe…

- "Niciodata nu am luat in calcul amanarea anului scolar sau neorganizarea examenelor de capacitate, Bacalaureat. Obiectivul nostru e ca toti elevii sa finalizeze anul scolar”, a declarat premierul Ludovic Orban, la Digi24. Prim-ministrul a afirmat ca este posibil ca examenele sa se desfasoare…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi seara la Digi24 ca „in funcție de cum evolueaza dinamica infectarilor”, școlile ar putea sa fie redeschise dupa data de 15 mai. „Niciodata nu am luat in calcul amanarea anului scolar sau neorganizarea exemenelor de capacitate, bacalaureat. Obiectivul nostru…

- Ministrul Educatiei Monica Anisie a declarat marti ca a semmnat ordinul referitor la programa pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat si ca acestea se vor sustine pe baza materiei predate in primul semestru al anului scolar. Anisie a mai afirmat ca, in functie de momentul in care este ridicata…

- Ministrul Educatiei Monica Anisie a declarat marti ca a semnat ordinul referitor la programa pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat si ca acestea se vor sustine pe baza materiei predate in primul semestru al anului scolar. Anisie a mai spus ca daca situația legata de coronavirus nu va degenera, elevii…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a anunțat ca elevii ar putea susține examenele naționale in luna iulie. Conținuturile pentru Evaluarea Naționala și pentru Bacalaureat nu vor cuprinde materia care trebuia predata in semestrul al II-lea din anul scolar 2019-2020. Ministrul Educației a afirmat ca simularile…

- Monica Anisie, ministrul Educației și Cercetarii a facut, marți, un apel la calm pentru parinți, elevi, studenți, cadre didactice, intr-o intervenție online la HotNews.ro.Monica Anisie a anunțat ca nu se pune problema inghețarii anului școlar, insa nu a precizat care sunt scenariile avute in vedere…

- "Nu luam in calcul sub nicio forma inghetarea anului scolar" Ministrul Educatiei si Cercetarii, Monica Anisie, a declarat luni ca la acest moment nu se ia în calcul înghetarea anului scolar sau amânarea examenelor nationale. "Vreau sa îi asigur pe elevi, studenti…