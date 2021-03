Stiri pe aceeasi tema

- Coaliția de guvernare inmulțește funcțiile de conducere astfel incat toți doritorii sa fie mulțumiți. Televiunea Romana va avea un președinte al Consiliului de Administrație și un director general, au decis liderii coaliției de guvernare, potrivit unor surse politice. „Se separa funcțiile…

- Liderii coaliției au decis, marți, ca Televiziunea Romana sa aiba un presedinte al Consiliului de Administratie si un director general, potrivit unor surse politice, informeaza Mediafax . „Se separa funcțiile la TVR, de președinte al CA și director general. Urmeaza sa fie stabilite atribuțiile fiecaruia.…

- Mariana Miclaus va prelua pentru o scurta perioada atributiile de director general al Metrorex, pana la desemnarea unui nou director general cu contract de mandat provizoriu, a anuntat vineri Ministerul Transporturilor. Consiliul de Administratie al Metrorex a luat act de renuntarea la mandat inaintata…

- Consiliul de Administrație al Societații Naționale de Gaze Naturale (SNGN) Romgaz SA a numit un nou director general pentru un mandat de 2 luni. Aristotel Marius Jude va exercita funcția de director general al SNGN Romgaz SA, începând cu data…

- Aristotel Marius Jude a fost numit in functia de director general al Societatii Nationale de Gaze Naturale Romgaz, incepand cu data de 13 februarie 2021, pentru un mandat provizoriu de doua luni, informeaza compania printr-un comunicat remis, luni, AGERPRES. Acesta si-a dat demisia din…

- Constantin Eftimescu (68 de ani) a fost numit director general interimar al clubului Dinamo, in Consiliul de Adminstrație de astazi. Constantin Eftimescu, președintele Consiliului de Administrație de la Dinamo, are noi prerogative incepand de astazi. Intr-o ședința la care Pablo Cortacero nu a avut…

- Marti, 29 decembrie, in ultima sedinta a Consiliului de Administratie a spitalului Targu Neamț din acest an s-au luat mai multe decizii importante pentru activitatea institutiei medicale din urmatorii patru ani. Mai exact, s-a stabilit aprobarea unui audit extern in perioada urmatoare, scoaterea la…

- Florin Goidea a fost votat noul director general al Companiei Nationale Administratia Porturilor Maritime ConstantaConform surselor noastre, Florin Goidea a fost votat noul director general al Companiei Nationale Administratia Porturilor Maritime Constanta, in urma sedintei Consiliului de Administratie,…