- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica intr-o conferința de presa in județul Harghita, ca, in condițiile in care numarul urșilor din padurile Romaniei a crescut foarte mult, este nevoie de reglementari privind recoltarea lor, iar una dintre soluții este limitarea populației, noteaza News.ro…

- Ludovic Orban a afirmat ca nu este vanator, dar considera ca este necesara reglementarea situatiei cu recoltarea ursilor deoarece populatia acestora a crescut foarte mult si ei se apropie foarte mult de localitati, incercand sa se hraneasca. Orban a fost intrebat duminica seara, intr-o conferinta de…

- Un numar de 26 de apeluri care semnalau prezenta ursilor in localitati au fost primite, de vineri pana marti, la numarul de urgenta 112, jandarmii si politistii intervenind pentru indepartarea animalelor inspre zonele impadurite. Potrivit Biroului de Presa al Inspectoratului Judetean de…

- In fiecare an, la 11 iulie, este sarbatorita Ziua mondiala a populatiei. Marcata pentru prima oara in 1989, la recomandarea Consiliului Director al Programului Natiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Ziua mondiala a populatiei a fost aleasa ca urmare a atingerii cifrei de cinci miliarde a populatiei…

- Ludovic Orban, presedintele PNL, afirma ca liderii coalitiei s-au inteles pentru sustinerea proiectului ministrului Mediului referitor la combaterea atacurilor ursilor in localitati. "Coalitia si-a dat acordul pe forma in linii mari, urmand sa se mai lucreze la detalii. Nu am niciun motiv…

- ”Am avut o discutie constructiva. Au venit sa-si prezinte punctul de vedere. Au vorbit despre frica, despre presiunea la care sunt supusi, despre problemele care sunt generate in comunitati de prezenta ursilor, de riscul generalizarii solutiilor locale, nelegale, care sunt, din pacate, cateodata, alese…

- Urșii ataca, oamenii se tem. Nici masurile luate de autoritati nu reusesc sa impiedice animalele sa vina in zone locuite. In special in Harghita, unde, in ultimii 5 ani, 59 de persoane au fost ranite de ursi. Iar acum situatia pare scapata de sub control.