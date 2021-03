ORBAN este încolțit! CÎȚU și-a manifestat primele ambiții clare de lider PNL Premierul Florin Cițu a declarat, miercuri, intr-un interviu pentru G4Media.ro, ca intenționeaza sa candideze la Congres la alta funcție decat cea de vicepreședinte PNL, pe care o ocupa in prezent. Cițu a evitat sa spuna clar daca va candida la funcția de președinte sau de cea de prim-vicepreședinte PNL, afirmand ca va clarifica acest lucru dupa ce partidul va stabili data Congresului. Complimentul pe care l-a primit Șoșoaca din partea unuia dintre cei mai ravniți burlaci ai Romaniei In opinia sa, Congresul ar trebui organizat dupa finalizarea campaniei de vaccinare, pentru ca alegerile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

