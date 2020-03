Orban: Este important ca economia să funcţioneze Premierul Ludovic Orban a declarat ca pentru Guvern este important ca economia sa functioneze si a anuntat ca in sedinta Executivului de miercuri va fi adoptat un prim set de masuri "absolut necesare" si cu "efecte benefice clare", care vizeaza, in special, domeniile puternic afectate de efectele pandemiei de coronavirus. "Este important setul de masuri pe care-l vom adopta pentru a da un raspuns coerent si potrivit provocarilor pe care le avem in economie din cauza efectelor coronavirusului. Noi consideram ca este important ca economia sa functioneze, ca oamenii sa se duca la lucru, ca firmele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca pentru Guvern este important ca economia sa functioneze si a anuntat ca in sedinta Executivului de miercuri va fi adoptat un prim set de masuri absolut necesare si cu efecte benefice clare, care vizeaza, in special, domeniile puternic afectate de efectele pandemiei…

- Ministrul Finantelor Florin Citu a declarat ca Guvernul va oferi garantii de pana la 10 miliarde lei pentru IMM-uri, ca parte din pachetul de masuri de sustinere a economiei in fata coronacrizei.

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca prima sedinta de Guvern dupa investire va avea loc, cel mai probabil, miercuri, actele normative care urmeaza sa fie adoptate vizand o mai buna actiune pentru limitarea raspandirii infectiei cu coronavirus si masuri de sprijin real al domeniilor economice afectate.…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca economia trebuie sa functioneze, asa ca Guvernul va adopta saptamana viitoare masuri rapide pentru sustinerea companiilor afectate si a angajatilor care au de suferit. El a precizat ca a modificat legislatia astfel incat sa poata face o rectificare bugetara inainte…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca economia trebuie sa functioneze, asa ca Guvernul va adopta saptamana viitoare masuri rapide pentru sustinerea companiilor afectate si a angajatilor care au de suferit.

- Mii de romani vin in tara, din Italia. In ultimele 24 de ore, peste 3.000 de ceateni au ajuns in Romania, a anuntat ministrul de Interne, Marcel Vela, in sedinta de Guvern. Premierul Ludovic Orban a cerut lista tuturor pasagerilor care au intrat in tara, pe calea aeriana si pe cea feroviara. Marcel…

- Ministrul interimar al Sanatatii, Victor Costache, a precizat joi, in sedinta de Guvern, ca, deocamdata, pe teritoriul Romaniei nu exista niciun caz de infectie cu noul coronavirus. "As vrea sa va asigur ca deocamdata pe teritoriul Romaniei nu exista niciun caz de infectie cu coronavirus, cu noua tulpina…

- Premierul Ludovic Orban i-a transmis, luni, ministrului Muncii, Violeta Alexandru, sa il demita pe seful de Inspectoratul Teritorial de Munca. Ministrul mucnii anunta in sedinta ca se afla in proces de evaluare la nivelul institutiilor din subordonare, si va prezenta in Guvern, curand, o situatie. "Poate…