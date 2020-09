Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, la Galati, in contextul existentei mai multor solicitari privind testarea de coronavirus a membrilor sectiilor de votare, ca aceasta masura este foarte dificil de pus in practica.



Intrebat cum raspunde solicitarii facute de europarlamentarul liberal Rares Bogdan potrivit careia ar trebui ca toti membrii sectiilor de votare din tara sa fie testati, Orban a spus ca aceasta depaseste capacitatea de testare de la nivel national, care inseamna circa 32.000-33.000.



"Este foarte dificil de pus in practica. Am mai auzit astfel de solicitari.…