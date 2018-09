Orban: Este de fapt, amnistie mascată "Este o amnistie mascata. Sunt categoric impotriva ordonantei de urgenta in acest domeniu. Nu face obiectul reglementarii, conform Constitutiei, unei ordonante de urgenta. PNL are ca prioritate, pentru actuala sesiune parlamentara, intrarea in dezbatere si adoptarea modificarii legii de organizare si functionare a CCR. Principala modificare pe care o propunem este exercitarea controlului constitutional de catre Curtea Constitutionala si asupra ordonantelor simple si asupra ordonantelor de urgenta, astfel incat sa nu mai existe riscul, asa cum s-a intamplat de multe ori, ca ordonante de urgenta… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

