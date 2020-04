Stiri pe aceeasi tema

- "Vom vedea cum decurg lucrurile. Am vazut ce s-a intamplat in Franta. A fost un fiasco fortarea alegerilor locale in acest context, s-a si anulat turul doi din Franta. Cred ca mai avem timp sa discutam aceste lucruri, sa vedem in ce parte se indreapta... Este o optiune si amanarea alegerilor locale",…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat ca alegerile locale programate in luna iunie in Romania trebuie amanate pentru septembrie."Razboiul contra Epidemiei de Coronavirus este tot ce conteaza acum/grija fata de oamenii afectati direct si indirect/masurile pentru asigurarea serviciilor de…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat, marti, ca alegerile locale programate in luna iunie in Romania trebuie amanate pentru septembrie. "Razboiul contra Epidemiei de Coronavirus este tot ce conteaza acum/grija fata de oamenii afectati direct si indirect/masurile pentru asigurarea…

- Premierul Ludovic Orban spune ca a convenit cu partidele parlamentare ca data pentru alegerile locale sa fie 28 iunie, urmand ca, in functie de evolutia coronavirusului, sa fie luata o decizie daca acestea vor fi sau amanate.

- Codul Administrativ, adoptat de Guvernul Dancila prin ordonanta de urgenta, prevede o solutie legala pentru amanarea alegerilor locale. Premierul Ludovic Orban i-a chemat la discutii pe liderii partidelor parlamentare pentru a stabili calendarul electoral. Scrutinul depinde insa de raspandirea Coronavirusului.…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, luni, ca alegerile locale vor avea loc, cel mai probabil, pe data de 14 iunie, acestea neputand fi organizate in 31 mai sau 7 iunie, atunci cand sunt sarbatori crestine.

- ​​Premierul Ludovic Orban este de parere ca data de 14 iunie este una „rezonabila” pentru alegerile locale, comentând ca organizarea scrutinului pe 31 mai sau pe 7 iunie „ar fi o impietate fața de creștini”, fiind Rusaliile. „Primarii m-au întrebat când…

- Premierul Ludovic Orban considera ca procedura asumarii raspunderii sau o ordonanta de urgenta sunt "solutiile posibile pentru a asigura ca alegerea primarilor sa fie realizata in mod democratic", iar edilii sa aiba legitimitatea conferita de votul a peste jumatate dintre alegatori. "Ne dorim ca alegerile…