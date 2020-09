Orban: „Elevii vor merge la școală pe 14 septembrie” In mulțimea de intrebari și probleme despre inceperea școlilor, premierul Ludovic Orban vine cu precizari și spune ca elevii vor merge la școala pe 14 septembrie, pentru ca dreptul la educație trebuie respectat, scrie stirileprotv.ro. Exista insa posibilitatea ca in anumite județe școala sa inceapa mai tarziu, iar cei mici sa aiba cursuri online, daca sunt prea multe cazuri de Covid-19. Decizia finala se va lua saptamana viitoare. Pentru ca situația epidemiologica se schimba de la o zi la alta, autoritațile analizeaza diferite scenarii pentru inceperea școlii. A fost luata in calcul si data de… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

