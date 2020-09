Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Elevilor din Constanta si Asociatia Elevilor din Bucuresti au depus vineri, la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, plângeri penale pentru abuz în serviciu pe numele premierului Ludovic Orban, vicepremierului Raluca Turcan şi ministrului Educatiei, Monica Anisie…

- Trei asociații de elevi vor depune plangere penala impotriva premierului Ludovic Orban, al vicepremierului Raluca Turcan și al ministrului Educației, Monica Anisie. Elevii sunt din București, Ilfov și Constanța, iar ei vor merge astazi la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție. Plangere…

- Secretarul de stat Marian Murgulet sustine ca sunt probleme la capitolul procedurii de licitatie. Nu vom avea tabletele pe 10 septembrie. Experienta mea de peste 11 ani in piata de IT&C ma indreptateste sa afirm ca, asa cum arata aceasta achizitie in acest moment, nu vom avea tabletele pe 10…

- Trei asociații de elevi anunța ca depun plangere penala pe numele premierului Ludovic Orban, al vicepremierului Raluca Turcan și al ministrului Educației, Monica Anisie, pe care ii acuza de abuz in serviciu, in scandalul izbucnit dupa declarațiile privind maștile pe care trebuie sa le cumpere elevii.Reprezentanţii…

- Monica Anisie, ministrul Educației, impreuna cu soțul sau, Adrian Anisie, se pare ca parcurg o perioada astrala foarte benefica, potrivit prahovainfo.ro. In declarația de avere completata in luna iunie a acestui an, cand romanii abia ieșisera bezmetici din starea de urgența, pentru a ramane in perpetua…

- Monica Anisie spune ca directiile de sanatate publica vor informa scolile asupra situatiei epidemiologice din fiecare zona, apoi se va lua o decizie asupra scenariului in care se va redeschide fiecare unitate de invațamant in parte. "In principiu, incepem cursurile in spațiul școlii din 14…

- „Purtarea maștii in recreație, dar nu și in timpul pe care il petrec copiii in clasa” este recomandarea oficiala pe care Institutul Național de Sanatate Publica, scrie Edupedu. Declarația șefului INSP contrazice anunțul facut astazi de premierul Ludovic Orban. „In școli, acolo unde incepe activitatea…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat miercuri la Antena 3, intrebata daca la gradinița și in clasele primare, la cei mai mici copii, se va purta masca de la 14 septembrie, ca aceasta decizie trebuie luata de Ministerul Sanatații.„Prin lege masca este obligatorie de purtat. Daca va…