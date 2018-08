Stiri pe aceeasi tema

- Fosta șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, s-a prezentat luni la sediul Parchetului General, acolo unde lucreaza dupa ce a fost revocata. Intrebata cum comenteaza decizia lui Tudorel Toader de a evalua activitatea procurorului general Augustin Lazar, Kovesi nu a dorit sa faca niciun comentariu.Tudorel…

- Procurorul general Augustin Lazar reacționeaza dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat ca declanșeaza procedura de evaluare a sa. Lazar vorbește și despre protocoalele incheiate cu SRI in 2016 de desore care spune ca nu au fost declarate ilegale și ca discuția apare in contextul in care…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat sambata ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, isi exercita mai departe ”misiunea de sluga a PSD” si vrea inlocuirea lui Augustin Lazar pentru a ascunde vinovatii pentru evenimentele din 10 august.

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat sambata pentru MEDIAFAX ca adevaratul motiv pentru care ministrul Justitiei, Tudorel Toader, vrea inlocuirea procurorului general, Augustin Lazar, este acela de a ascunde realitatea mitingului din 10 august, dupa ce dosarul a ajuns la Parchetul General.

- Fostul premier, Dacian Ciolos, presedinte fondator al Miscarii Romania Impreuna, sustine ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, incearca sa puna presiune pe dosarul legat de protestul din 10 august prin anuntul privind evaluarea activitatii manageriale a procurorului general Augustin Lazar, scrie…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, nu este de acord cu procedura de evaluare declansata de ministrul Justitiei in cazul procurorului general si spune ca Tudorel Toader actioneaza „in numele grupului de infractori care conduc Romania”, pentru a-l indeparta din functie pe Augustin Lazar, relateaza Agerpres.

