Compania Nationala de Investitii (CNI) trebuie sa inceapa sa functioneze, a declarat, sambata, presedintele PNL, Ludovic Orban, afirmand ca sistemul de organizare a licitatiilor trebuie schimbat.



"E nevoie ca CNI sa inceapa sa functioneze. Asa cum functioneaza astazi, daca deruleaza 150, 170 de licitatii pe an este mult. Veti astepta proiecte de la CNI nu in sistemul asta. Trebuie schimbat sistemul de organizare a licitatiilor, ori se transfera sub un anumit prag competenta de organizare a licitatiilor catre UAT-urile care intr-adevar au cel mai mare interes de a realiza proiectele…