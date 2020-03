Orban e ÎNCREZĂTOR: ”Nicușor Dan are șansa de a câștiga”

Candidatul independent Nicușor Dan a obținut susținerea PNL pentru candidatura la Primaria Generala. Ludovic Orban, a vorbit deschis despre șansele pe care le are Nicușor Dan pentru caștigarea Primariei. "Am incredere ca va fi un primar bun si ca va fi un candidat care are sansa sa castige alegerile", a spus liderul...