- Premierul Ludovic Orban a facut o vizita la fabrica Techtex, din județul Maramureș. La finalul vizitei, premierul a susținut o serie de declarații. "Am auzit vestea ca aici se fabrica maști foarte bune și se pune la cale realizarea producției, pentru prima data in Romania, a stratului filtrant din cadrul…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, vineri, ca pentru prima oara in Romania o fabrica va realiza stratul filtrant pentru mastile chirurgicale si mastile FFP2, urmand ca firma sa isi instaleze aceasta capacitate cat de curand.

- Premierul Ludovic Orban a afirmat vineri ca a trimis Corpul de control la Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pentru a ancheta derularea contractului pentru lotul 3 al Autostrazii Lugoj-Deva si motivele rezilierii acestuia in august 2019. "L-am trimis deja",…

- O cantitate de 300.000 masti chirurgicale ce urmau sa ajunga in Germania a fost confiscata in Vama Petea, acestea urmand sa fie distribuite gratuit satmarenilor, informeaza Institutia Prefectului Satu Mare, vineri, printr-un comunicat de presa, informeaza Agerpres. Potrivit sursei citate, in Punctul…

- Guvernul israelian a emis marti un ordin privind obligativitatea portului mastilor de protectie in public pentru a limita raspandirea COVID-19, informeaza Reuters.De asemenea, a fost aprobat un calendar pentru restrictii mai aspre de calatorie pentru sarbatoarea Pastelui evreiesc sau Pesah,…

- Antibiotice Iasi anunta ca, pana la sfarsitul lunii aprilie, va livra catre farmaciile si spitalele din Romania, Paracetamol si Novocalmin (metamizol sodic). Decizia de a relua productia pentru aceste medicamente a fost luata, pe langa alte masuri asumate de companie, pentru a sustine sistemul de sanatate…

- Grupul de firme Taparo din orasul Targu Lapus urmeaza sa produca in viitorul apropiat pana la 10 milioane de masti de protectie lunar, acestea urmand a fi livrate spitalelor si unitatilor medicale din Romania in care se trateaza pacientii afectati de COVID-19, dar si farmaciilor, institutiilor publice…