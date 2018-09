Stiri pe aceeasi tema

- "Am decis sa declansam o serie de audieri - atat a ministrului Agriculturii, cat si a ministrului Transporturilor. (...) Inclusiv comisarul care reprezinta Romania a spus clar ca Ministerul Transporturilor nu are capacitatea de a asigura absorbtia fondurilor europene. Niciun proiect nou nu este inceput.…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a trimis luni o scrisoare deschisa catre liderii PNL si USR, Ludovic Orban si Dan Barna, in care ii indeamna sa accepte sa depuna impreuna o motiune de cenzura impotriva Guvernului, amintind de „mineriada din 10 august”.

- Presedintele Comisiei speciale pentru modificarea legilor Justitiei Florin Iordache a declarat joi ca OUG 6/2016, emisa in perioada guvernarii Ciolos, va fi dezbatuta in Parlament si tot in Parlament se va lua o decizie si cu privire la ce urmeaza sa se intample cu dosarele care au fost instrumentate…

- Un moment de un ridicol absolut a avut loc joi seara la Romania TV, in cea ce-a treia ora a prezenței lui Liviu Dragnea in studio: a fost difuzat apelul unui pretins preot ca oamenii sa nu participe la protestele anunțate pentru vineri, unde sunt așteptați mai ales romanii din diaspora. ”Unii rataciți,…

- Senatorul liberal Viorel Badea a anuntat ca, in cursul zilei de miercuri, fostii democrat-liberali vor avea o sedinta de consultari cu Vasile Blaga pentru a transmite un mesaj de unitate a partidului."Este o sedinta de consultari. Dl Vasile Blaga este unul din fostii lideri ai partidului,…

- Presedintele Partidului Pro Romania, Victor Ponta, considera ca liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, este principalul castigator al motiunii de cenzura respinse miercuri de Parlament, scrie Agerpres. Ponta a declarat intr-o emisiune la Realitatea TV ca presedintele ALDE a pus conditii pentru…

- Victor Ponta a declarat intr-o emisiune TV ca presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a pus conditii pentru votul Legislativului. "Categoric, pierzatorul acestei motiuni este domnul Orban. Castigatorul acestei motiuni este domnul Tariceanu si eu sper ca si Pro Romania, cu Sorin Cimpeanu,…

- Președintele PMP, Eugen Tomac, a anunțat, marți, ca aleșii partidului pe care il conduce vor depune in Parlament un proiect care prevede eliminarea tuturor pensiilor speciale, deoarece acestea sunt "un furt din banul public"."Astazi, in Consiliu Executiv National, PMP a decis ca va depune…