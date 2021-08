Stiri pe aceeasi tema

- Moment stanjenitor, duminica dimineața, pentru Florin Cițu, la ceremonia de Ziua Marinei, desfașurata la Constanța. Premierul a incercat sa urce pe nava “Mureș” odata cu președintele Klaus Iohannis, dar a fost oprit de cei de la Protocol, transmite Antena 3. La un moment dat, președintele Klaus Iohannis…

- Președintele PNL Ludovic Orban a reacționat dur, sambata, intr-o postare pe Facebook, la adresa lui Florin Cițu, dupa ce acesta a continuat, de la Palatul Victoria, sa sfideze minimalizand scandalul provocat de dezvaluirile legate de dosarul penal și de condamnarea sa in SUA, cu peste 20 de ani in urma,…

- Dupa ce tot mai mulți susținatori ai lui Florin Cițu l-au acuzat direct sau voalat pe Ludovic Orban de ieșirea in spațiul public a informației privind arestarea lui Florin Cițu in America, Ludovic Orban a facut o serie de declarații joi seara, la B1TV. Președintele PNL susține ca nu a știut niciodata…

- Dupa ce tot mai mulți susținatori ai lui Florin Cițu l-au acuzat direct sau voalat pe Ludovic Orban de ieșirea in spațiul public a informației privind arestarea lui Florin Cițu in America, Ludovic Orban a facut o serie de declarații joi seara, la B1TV. Președintele PNL susține ca nu a știut niciodata…

- Nu ca ar fi ceva nou, pentru ca președintele tace de obicei, indiferent de scandalurile de pe scena politica. Dar de aceasta data, Klaus Iohannis este la mare, la vila prezidențiala de la Neptun, și nu se obosește sa revina la Cotroceni saptamana aceasta, deoarece oricum va fi prezent la Ziua Marinei,…

- Președintele PNL Ludovic Orban a anunțat, luni, din ședința coaliției desfașurata la Palatul Victoria, ca NU s-a ajuns la un consens pe varianta de desființare a SIIJ, subiect despre care USR PLUS a avertizat ca ar putea sa fie motiv de rupere a coalitiei. „Continuam discuțiile pe aceasta tema. Toate…

- Klaus Iohannis i-a chemat, luni, la Cotroceni, pe Florin Cițu și pe Ludovc Orban, dar și pe ceilalți lideri ai coaliției de guvernare, pentru consultari cu privire la proiectul „Romania Educata”. Președintele va avea, in perioada 5-7 iulie 2021, o serie de consultari cu mediul politic și cu partenerii…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, miercuri, ca a avut o relatie “aproape fara cusur” cu Klaus Iohannis in cei patru ani de cand este presedintele PNL, el fiind cel care l-a susținut pe președinte in ascensiunea politica. “Sunt presedintele PNL de patru ani. In aceasta perioada am avut un…