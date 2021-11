Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a anunțat, duminica seara, intr-o emisiune la Realitatea Plus ca va merge luni la sedinta conducerii PNL si ca va vota impotriva guvernarii cu PSD. Mai mult Orban a spus ca o sa le transmita liberalilor ca nu e tarziu pentru refacerea coaliției de centru-dreapta. „Eu merg maine sa votez…

- Cu ce propunere de premier merg PSD, PNL și UDMR la Cotroceni Palatul Victoria - sediul Guvernului României. Foto: gov.ro. Sunt consultari astazi la Palatul Cotroceni, în urma carora ar urma sa aflam cine va fi premierul desemnat sa formeze…

- Premierul propus de PNL Nicolae Ciuca a anuntat duminica, dupa mai mult de doua ore de negocieri, ca au fost finalizate toate activitatile care vizau formarea Guvernului si ca partidele coalitiei PNL-PSD-UDMR sunt in masura sa mearga luni, la consultarile de la Cotroceni, cu presedintele Klaus Iohannis,…

- Dincolo de negocierile pe programul de guvernare și portofoliile din Guvern, în spatele ușilor închise liderii PSD, PNL și UDMR și-au împarțit și funcțiile din eșalonul doi și trei, funcții remunerate bine și care permit controlul asupra instituțiilor statului. Este vorba de secretari…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat, dupa negocierile de sambata, ca partidele participante vor merge, luni, la Cotroceni, cu o singura varianta de premier. „Am avut negocieri, am echilibrat anumite lucruri, un raport de forțe in interiorul Guvernului și in acest moment o sa ne intoarcem la partide…

- Negocierile dintre PSD, PNL și UDMR sunt aproape de finalizare. Dupa doua zile de tensiuni maxime, in care negocierile au fost aproape sa eșueze, cele trei partide și-au imparțit portofoliile. Potrivit surselor politice, sistemul gandit de cele trei partide presupune doua guverne pana la alegerile…

- Președintele PNL, Florin Cițu, a anunțat joi seara, ca Nicolae Ciuca a fost propus și votat in forul de conducere al partidului ca varianta de premier, urmand ca acesta sa se implice mai departe, 100%, in negocierile cu PSD și UDMR pentru formarea noului Guvern. Chestionat daca s-a razgandit in privința…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu sustine ca propunerea lui Nicolae Ciuca pentru functia de prim-ministru al tarii nu a fost a Partidului National Liberal, ci exclusiv propunerea presedintelui Klaus Iohannis, care isi doreste control atat asupra partidului, cat si controlul Guvernului.