Stiri pe aceeasi tema

- "Unde credeti ca am fost astazi? Tocmai in Videle, judetul Teleorman. Cu ocazia zilelor orasului, care aniverseaza 50 de ani de la infiintare. Multi m-au sfatuit sa nu ma duc, ca este fieful lui Dragnea, Dancila si Carmen Dan, ca este posibil sa fiu intampinat cu ostilitate, ca o sa fie plin de pesedisti.…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, s-a aflat vineri la Videle, județul Teleorman, cu ocazia zilelor orașului, care aniverseaza 50 de ani de la inființare. „Unde credeti ca am fost astazi? Tocmai in Videle, judetul Teleorman. Cu ocazia zilelor orasului, care aniverseaza 50 de ani de la infiintare.…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, pentru MEDIAFAX, referitor la acuzația lui Liviu Dragnea, ca serviciile secrete romanești ar fi fost implicate in plangerea penala facuta de acesta premierului Dancila, ca liderul PSD "bate campii"."Liviu Dragnea bate campii și este disperat. Ii…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca initiativa cetateneasca de revizuire a Constitutiei in sensul redefinirii familiei trebuie deblocata si votata de Senat, iar un referendum pentru modificarea legii fundamentale poate fi organizat conform legislatiei in vigoare. "Domnii de la PSD-ALDE, in…

- ”Probabil incearca sa transforme copiii nostri, sa-i puna pe toti in cap in fata premierului. Pana una-alta, vad ca doamna Dancila sta in cap in fata lui Dragnea si le recomand sa nu se atinga de copiii nostri. In scoli se face educatie, in scoli se face transfer de informatii, in scoli se formeaza…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a lansat o serie de atacuri la adresa PSD prin care ii numește pe toți „demenți”. In același timp, Orban anunța și ca va caștiga urmatoarele alegeri.

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit la Palatul Cotroceni pe Emisarul Special al Presedintelui Republicii Populare Chineze, Guo Shengkun, mesajul sefului statului fiind acela de valorificare a cooperarii romano-chineze, in contextul aniversarii, in 2019, a 70 de ani de relatii diplomatice.

- Presedintele PNL Ludovic Orban a anuntat vineri ca formatiunea pe care o conduce va apela la toate masurile legale, dupa anuntul privind memorandumul ce vizeaza mutarea ambasadei Romaniei din Israel in Ierusalim, printre acestea fiind invitarea premierului si a ministrului de Externe in Parlament.