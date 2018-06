Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica, pentru MEDIAFAX, referitor la inscrierea lui Daniel Zamfir in ALDE, ca acesta "ingroasa randurile firimituristilor pe langa Tariceanu", precizand ca e bine ca se clarifica cine sunt tradatorii, inaintea motiunii de cenzura impotriva Guvernului.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, luni, ca in sedinta Biroului Executiv (BEX) a fost aprobata forma initiala a motiunii de cenzura impotriva Guvernului, urmand ca marti sa fie redactata in forma “semifinita”, iar in jurul datei de 20 iunie va fi depusa la Parlament, titreaza News.ro. El a…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat duminica, referitor la plangerea penala depusa de Ludovic Orban impotriva premierului Viorica Dancila, ca PNL este „partidul prezidential“, astfel ca este necesar ca presedintele Klaus Iohannis sa se delimiteze de aceasta actiune, caracterizata ca facand…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca initiativa cetateneasca de revizuire a Constitutiei in sensul redefinirii familiei trebuie deblocata si votata de Senat, iar un referendum pentru modificarea...

- Liberalii cer demisia din functie a premierului Viorica Dancila, a declarat, vineri, presedintele PNL, Ludovic Orban, care a adaugat ca o motiune de cenzura impotriva Guvernului este o decizie care trebuie bine cumpanita, dar nu se va rata ocazia sa se depuna in actuala sesiune parlamentara.…

- Social-democratii se reunesc luni, in sedinta Comitetului Executiv National, care va avea loc de la ora 11,00 la Palatul Parlamentului, informeaza agerpres.ro. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, anunta pe 10 aprilie ca, in cadrul CExN, premierul Viorica Dancila va face un mini bilant al activitatii…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a adresat, joi, o scrisoare premierului Viorica Dancila, in care i-a transmis ca politicile economice ale Guvernului PSD-ALDE arata ca Executivul nu este pregatit pentru aderarea Romaniei la zona euro. "In cazul in care nu veti da semne clare ca intentionati…