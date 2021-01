„Scheme de ajutor de stat, granturi de capital de lucru pentru investitii. Am discutat de necesitatea prelungirii IMM Invest de catre Guvern cel putin pana la data de 1 iulie. Am avut o discutie legata de resursele financiare pe care Romania poate sa le atraga prin PNRR si prin bugetul UE. Cei sase piloni pe care se construieste PNRR e finantarea mediului de afaceri. In cadrul UE vor fi alocari consistente utilizate pentru sustinerea mediului de afaceri, intarirea mediului competitivitatii. Am discutat de necesitatea de readucere a ordonantei privind internationalizarea IMM-urilor. Am discutat…