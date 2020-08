Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, dupa ce sedinta in care urma sa se dezbata motiunea de cenzura a fost inchisa din lipsa de cvorum ca ceea ce s-a intamplat este „extrem de benefic pentru Romania”. Premierul a multumit partidelor care au sustinut Guvernul si nu au participat la dezbatrea motiunii

- Premierul Ludovic Orban, a declarat luni ca eșecul obținerii unui cvorum de ședința pentru votarea moțiunii de cenzura in Parlament este un lucru extrem de benefic pentru Romania, iar moțiunea era oricum neconstituționala.„Este o motiune de cenzura in afara cadrului constitutional. De 30 de…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, ca parlamentarii PNL nu participa la dezbaterea in Parlament a motiunii de cenzura, insa Guvernul va fi prezent, mentionand ca motiunea este in afara Constitutiei. "Astazi ne prezentam la motiunea de cenzura, chiar daca este o procedura neconstitutionala si…

- Premierul Ludovic Orban le-a transmis miniștrilor, la începutul ședinței de guvern, ca trebuie sa fie prezenți în Parlament, la votul la moțiunea de cenzura a PSD, "chiar daca e o procedura neconstitutionala".“Astazi ne prezentam la motiunea de cenzura. Chiar daca e o…

- Victor Ponta, liderul Pro Romania, sustine ca rezultatul privind moțiunea de cenzura ce urmeaza sa fie votata luni a fost negociat deja si, chiar daca formatiunea pe care o conduce va vota in favoarea acesteia, premierul Ludovic Orban si ”gasca” vor ramane in functii, noteaza Agerpres.”Din pacate, ca…

- Premierul Ludovic Orban a declart joi, la Parlament, dupa cititrea moțiunii de cenzura, ca a luat decizia sa conteste la Curtea Constituționala un conflict intre Guvern și Parlament in ceea ce privește depunerea moțiunii de cenzura in sesiune extraordinara.

- Premierul Ludovic Orban a anunțat ca Guvernul va ataca astazi sau maine la Curtea Constituționala depunerea moțiunii de cenzura in vacanța parlamentara, informeaza G4media."Am luat decizia sa declanșam conflictul de natura constituționala intre Guvern și Parlament. Pana acum toate moțiunile au fost…

- Guvernul ia in calcul sa atace la Curtea Constituționala decizia PSD de a depune moțiune de cenzura in sesiunea extraordinara. Premierul Ludovic Orban spune ca in ultimii 30 de ani nu s-a mai depus o moțiune in vacanța parlamentara.