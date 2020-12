Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca, la intalnirea cu presedintele Klaus Iohannis pe care a avut-o marti la o vila de protocol alaturi de mai multi lideri liberali, discutiile au vizat „o analiza a alegerilor” si „pasii pentru formarea unei majoritati parlamentare si pentru constituirea cat…

- Conducerea liberala se reuneste marti dimineata in sedinta pentru a discuta strategia de negociere pentru formarea unei majoritati parlamentare si implicit a noului Guvern, ca urmare a alegerilor parlamentare din 6 decembrie. Dupa-amiaza, liderii liberali urmeaza sa discute cu presedintele Klaus Iohannis.

- Președintele PSD București, Gabriela Firea, susține ca ar dori un Guvern social-democrat, dupa alegerile parlamentare, asta in condițiile in care președintele Klaus Iohannis a spus ca prima opțiune de premier ramane Ludovic Orban.Citește și: SUA au luat decizia care provoaca ALERTA la Beijing:…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a transmis vineri, in contextul disputei privind o eventuala amanare a date alegerilor parlamentare, ca daca se va agrava situația medicala in țara, atunci social-democrații „nu vor ezita nicio secunda in a alege viața oamenilor”. Replica vine dupa ce premierul Ludovic…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a criticat declarațiile facute de președintele Klaus Iohannis la cea mai recenta conferința de presa, spunand ca pe cei de la PNL ”nu ii intereseaza decat sa tina alegerile” și a precizat ca PSD este pentru amanarea alegerilor parlamentare, programate pentru 6 decembrie.”Nu…

- Din nou s-a ajuns la Curtea Constituționala. Din nou un demers al președintelui Klaus Iohannis a fost respins. Inca o dovada ca acesta nu cunoaște Legea Fundamentala. Sau o incalca cu buna știința. Fapt este ca Parlamentul are privilegiul de a fixa data viitoarelor alegeri. Iar nu Guvernul. Se amana…

- Partidul National Liberal participa la alegerile parlamentare "pe propriile picioare", insa, dupa scrutinul din luna decembrie, este nevoie de formarea unei majoritati din partide cu viziune apropiata, a declarat duminica premierul Ludovic Orban. Prezent duminica la Calarasi, premierul a fost intrebat…