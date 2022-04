Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al PNL Ludovic Orban a declarat sambata, dupa ce Florin Cițu și-a dat demisia de la conducerea PNL , ca problema liberalilor nu este Florin Citu, ci faptul ca aceasta formatiune politica s-a transformat in „UM PNL” si a devenit „o unealta a lui Iohannis”, pe care seful statului o foloseste…

- Florin Cițu a facut declarații sambata, dupa ședința BEx convocata de el care nu s-a mai ținut din lipsa de cvorum. Acesta a spus ca și-ar fi dorit sa iși prezinte demisia in fața colegilor liberali, dar cum ei nu au participat la ședința, și-a inregistrat demisia la partid, scrie G4Media . Cițu a mai…

- Florin Cițu a anunțat sambata ca și-a depus demisia din funcția de președinte PNL.Florin Cițu spune ca nu-și va da demisia și din funcția de președinte al Senatului. „Acolo sunt alte discuții. Nimeni nu mi-a cerut demisia din funcție".”Este clar pentru mine ca aceasta coaliție cu PSD a fost greu de…

- Asistam in aceste zile la un puci in direct la varful PNL prin care se incearca – si se va reusi – inlaturarea presedintelui Florin Citu. Ba, cu rapiditatea cu care se deruleaza evenimentele as putea spune ca e un “blitzpuci”. Sigur, nu e o foarte mare surpriza ca Florin Citu este sacrificat. Personal,…

- Secretarul general al PNL, Dan Vilceanu a declarat, vineri, ca daca in urma discutiilor din partid privind convocarea unui Cngres, Florin Citu considera ca trebuie sa isi dea demisia, si-o va da. ”Nu am primit nicio solicitare de convocare a unui Birou Executiv, astazi, eu am vazut numai stiri pe surse,…

- 40 de organizații județene ale PNL ii cer de urgența DEMISIA lui Florin Cițu. Ce se intampla daca refuza. Culisele negocierilor Florin Cițu are probleme in partid, inclusiv in filialele care l-au votat in funcția de președinte, impotriva lui Ludovic Orban. Sunt negocieri aprinse in interiorul partidului,…