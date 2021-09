Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat, miercuri, dupa ce Florin Roman a castigat cursa interna pentru a fi nominalizat ca vicepresedinte al Camerei Deputatilor, ca echilibrul din partid a fost rupt si acuza epurari in cadrul formatiunii. ”Echilibrul care trebuie sa asigure functionarea…

- Deputatul de Alba, Florin Roman, candideaza miercuri pentru funcția de vicepreședinte al Camerei Deputaților. Cele doua mari tabere din PNL se confrunta miercuri la vot pentru ocuparea funcțiilor de lider de grup in Senat și cea de vicepreședinte al Camerei Deputaților. Ședințele au loc de la orele…

- Premierul Florin Citu va participa miercuri la sedinta senatorilor PNL de la startul sesiunii parlamentare cu scopul de a-l inlocui pe Virgil Guran din functia de lider al senatorilor liberali, sustin surse politice pentru News.ro. Florin Citu il sprijina pe Daniel Fenechiu pentru sefia grupului…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, afirma ca nu regreta faptul ca l-a propus pe Florin Citu pentru functia de prim ministru din partea PNL. El considera ca este "prematur" ca, la sapte luni de la preluarea mandatului de catre actualul prim ministru, sa spuna "asa ceva". Presedintele…

- "Sunt forte care-si baga coada de doua luni in democrația interna, care folosesc instrumente nedemocratice, care sucesc maini la spate, care arata pisica, care scot scheleti din dulap, nu cedez. Ca la Marasesti, Marasti, Oituz. Nu cedez. Voi da batalia pentru PNL, pentru Romania".Cu aceste acuzații…

- Liderul senatorilor PNL, Virgil Guran, a gafat, generand un moment hilar duminica, la conferinta de alegeri interne a PNL Vrancea. Guran a afirmat ca nu va avea un discurs lung fiindca e ragusit si ca, la finalul conferintei, va merge la un consult la un senator liberal de Vrancea, medic de profesie.…

- La Cluj, de exemplu, in ”echipa caștigatoare” a lui Cițu il vedem pe proaspatul șef al Poștei Romane, Valentin Ștefan, care il reprezinta acolo pe Sebastian Burduja, șeful filialei PNL Sector 1, și care recunoaște, astfel, cine il susține in postul generos de la stat, scrie psnews.ro . Tot in echipa…

- "Am intrat in competitie electorala pentru functia de presedinte al PNL si orice evaluare, in momentul de fata, a activitatii premierului sau Guvernului ar putea fi privita din perspectiva acestei competitii. Oricum, va exista o competitie si, probabil, colegii mei, cand vor veni sa voteze presedintele…