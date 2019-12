Stiri pe aceeasi tema

- Prima moțiune simpla inițiata de PSD dupa pierderea guvernarii a fost adoptata. Plenul Senatului a adoptat, luni, moțiunea depusa impotriva ministrului Finanțelor, Florin Cițu (PNL), in contextul in care PSD are pe hartie majoritatea in camera superioara a Parlamentului, cu 69 de senatori. In cursul…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca este de acord sa aiba indemnizația de președinte inghețata. Șeful statului susține ca este nevoie de un mix de masuri pentru reducerea deficitului bugetar, potrivit agerpres.ro. Presedintele Klaus Iohannis a precizat ca a discutat pe tema bugetului cu premierul…

- Cosmin Preda, liderul senatorilor PSD, a declarat, luni, ca moțiunea simpla impotriva ministrului Finanțelor, Florin Cițu, va fi adoptata de Senat. El a spus ca sunt senatori care au votat pentru investirea Guvernului Orban, dar care acum nu sunt mulțumiți de deciziile economice ale Executivului."Declarațiile…

- Moțiunea simpla cu titlul „Guvernare PNL-numele tau este austeritate”, depusa de PSD impotriva ministrului de Finanțe Florin Cițu va fi dezbatuta astazi in Senat unde PSD are singur majoritate. Adoptarea moțiunii simple nu are insa consecințe juridice și nu atrage demiterea ministrului, instrumentul…

- Documente atasate: Textul motiunii Senatul dezbate luni, de la ora 16:00, prima motiune simpla de care este vizat un membru al Cabinetului Orban. Motiunea depusa de PSD impotriva ministrului Finantelor, Florin Citu, este intitulata ”Guvernare PNL – numele tau este AUSTERITATE”. La randul sau, ministrul…

- Premierul Ludovic Orban i a spus miercuri ministrului de Finante, Florin Citu, sa tina cont la rectificarea bugetara de cererile primariilor care au nevoie de bani pentru a putea face toate platile panala sfarsitul anului, transmite Romania TV.Domnule ministru al Finantelor, aveti o sarcina extrem de…

- Motiunea de cenzura a opozitiei a trecut cu 238 de voturi favorabile, cinci peste limita majoritatii. Surprinzator este ca trei parlamentari PSD au votat alaturi de Opozitie. Reporterul Gazeta de Cluj a contactat parlamentarii clujeni pentru a le cere punctul de vedere cu privire la rezultatul moțiunii…

- Plenul reunit al Senatului si Camerei Deputatilor in care a fost citita motiunea de cenzura a aratat o sala aproape goala, interesul pentru text fiind minim. Pe coridoare au continuat negocierile, fiecare vot parand a fi supus unei licitatii – cine ofera mai mult caștiga. Motiunea de cenzura a fost…