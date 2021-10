​Orban după adoptarea moțiunii de cenzură: Trebuie refăcută majoritatea parlamentară pentru un Guvern stabil ​Președintele Camerei Deputaților a declarat marți, dupa adoptarea moțiunii de cenzura, ca Florin Cîțu a ramas repetent la examenul parlamentar iar România are nevoie urgent de un guvern stabil. De asemenea, Orban a anunțat public ca cere refacerea coaliției cu USR și UDMR.

"România se afla în plina criza pandemica și trebuie sa faca fața unor provocari extrem de serioase. România are nevoie de un guvern stabil care sa se bazeze pe o majoritate parlamentara și care sa aiba capacitatea sa ofere soluții pentru problemele românilor. Odata încheiata… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

