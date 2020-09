Stiri pe aceeasi tema

- Social-democratii au ridicat o problema de constitutionalitate pentru presedintele Klaus Iohannis. Astfel PSD se intreaba ce va face seful statului, daca isi va respecta propria decizie, cat si cea a CCR privind dublarea alocatiilor sau daca il va trimite pe Ludovic Orban sa blocheze aceasta masura.„Problema…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, ca de la dorinta de a dubla alocatiile la putinta de a face acest lcuru este o cale ”putin mai lunga”. Seful statului afirma ca nu sunt bani pentru dulbarea alocatiilor si cresterea cu 40% a pensiilor, dar, atat alocatiile, cat si pensiile vor fi majorate,…

- "Suntem intr-o situație foarte complicata din punct de vedere economic, bugetar și electoral. Noi ne dorim sincer sa creștem și alocațiile și pensiile. Dar de la dorința la putința e o cale mai lunga. In condițiile in care economia romaneasca se contracta, ca și celelalte, veniturile la buget s-au…

- Cresterea pensiilor si alocatiilor pentru copii se va face, insa in procente mult mai mici fața de cele anunțate. Guvernul Romaniei analizeaza in aceasta perioada variantele de lucru pentru cresterea alocatiilor si a pensiilor. Se pare ca Executivul are in discutie, ca variante de lucru, majorarea cu…

- Declarație de presa Oare cate autoritați ale statului roman trebuie sa ii mai spuna Premierului liberal, Ludovic Orban, ca trebuie Post-ul Claudia Gilia: Dublarea alocațiilor sau PSD va depune moțiune de cenzura! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Intrebat, joi, intr-o conferinta de presa, despre dublarea de acum a alocatiilor copiilor, premierul Ludovic Orban a afirmat ca nu exista resursele financiare pentru dublarea lor, dar va fi gasita o solutie pentru ca alocatiile sa creasca totuși in acest...

- CCR a decis, in unanimitate: dublarea alocatiilor este constitutionala! Curtea Constituționala a decis miercuri sa respinga sesizarea Guvernului pe proiectul de lege care prevedea intrarea in vigoare a dublarii alocațiilor. Astfel, CCR a decis ca este constituționala legea care respinge Ordonanța Guvernului…