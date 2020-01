Orban: Dublarea alocaţiilor pentru copii se va face dacă există resurse financiare Premierul Ludovic Orban a declarat ca alocatiile pentru copii vor fi dublate "daca exista resurse financiare". "Daca exista resurse financiare, (...) nu-mi place sa mint. Si daca am fi vrut sa marim alocatiile nu am fi putut pentru ca Legea bugetului era deja publicata, intrata in vigoare la momentul la care a fost promulgata Legea de crestere a alocatiilor", a afirmat Orban, duminica, la Hotnews, intrebat daca alocatiile pentru copii vor fi dublate la jumatatea acestui an. El a reamintit ca alocatiile pentru copii au crescut, de-a lungul timpului, la initiativa PNL, in 2015 si 2019, iar liberalii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a transmis ca majorarea alocațiilor pentru copii și a pensiilor, in a doua parte a anului, depind de starea economiei, in condițiile in care PSD a marit artificial punctul de pensie. Ludovic Orban a declarat, intr-un interviu la HotNews.ro, ca pensiile și alocațiile pentru copii…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, Legea privind dublarea alocatiilor pentru copii, dar a anuntat miercuri ca legea nu s eva aplica de acum. "Guvernul isi face ultimele calculce, dar vreau sa subliniez o cheitune foarte importanta pentru ca am observat cateva interpretari neconforme…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat marți, 14 ianuarie, Decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru modificarea art. 58 alin. (1) din…

- FOTO – Arhiva Ludovic Orban a declarat, joi, ca proiectul de lege pentru dublarea alocatiilor de stat pentru copii este un populism ieftin al PSD care nu are niciun fundament in realitatea economica, deoarece nu exista resurse financiare la bugetul de stat, scrie Mediafax. „Deocamdata este un vot, pana…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca proiectul de lege privind dublarea alocațiilor pentru copii nu are „nici macar un fundament solid” din punct de vedere economic, catalogandu-l drept „un populism ieftin al PSD”, relateaza Mediafax.Șeful Executivului a afirmat ca nu exista resurse financiare…

- "Votul pe alocații este iresponsabil. Este lipsa de bun simț. Bugetul are constrangeri inimaginabile. Nu umflam cu pompa venituri care nu vor exista niciodata. Impactul e de peste 6 miliarde. Sa vii cu creșterea alocațiilor, cu majorarea salariilor pentru profesori, pentru medicii veterinari este…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, referitor la posibilitatea ca PSD sa depuna un proiect de lege pentru dublarea alocațiilor pentru copii, ca PNL a fost cel care le-a majorat, aproape le-a dublat.„Știți foarte bine ca PNL a majorat alocațiile pentru copii, aproape le-a dublat. De asemenea…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca Partidul Social Democrat a stat trei ani la guvernare si putea sa majoreze alocatiile pentru copii in aceasta perioada. El a comentat anuntul facut joi de presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, conform caruia social democratii vor depune un amendament…