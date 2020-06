Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, un mesaj cu prilejul Zilei Drapelului National, in care afirma ca drapelul este simbolul identitatii si al unitatii nationale a romanilor. "Sarbatorim astazi Ziua Drapelului National, simbol al identitatii si unitatii noastre nationale, la care se raporteaza…

- 26 iunie - "Ziua Drapelului National" - este o zi speciala in calendarul celor care simt romaneste, afirma ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, reamintind ca vineri se implinesc 172 de ani de la declararea oficiala a Tricolorului ca drapel national. "Utilizat ca simbol, pentru prima data,…

- Ziua Drapelului National este marcata vineri atat in Bucuresti, cat si in mai multe orase din tara. La ceremonia publica din Capitala, programata pentru ora 10,00 in Piata Tricolorului, participa si vicepremierul Raluca Turcan. Prim-ministrul Ludovic Orban va fi prezent la o ceremonie similara care…

- Ziua Drapelului National este marcata vineri atat in Bucuresti, cat si in mai multe orase din tara noteaz[ Agerpres. La ceremonia publica din Capitala, programata pentru ora 10,00 in Piata Tricolorului, participa si vicepremierul Raluca Turcan.Prim-ministrul Ludovic Orban va fi prezent…

- Premierul Ludovic Orban i-a transmis, joi, ministrului Educatiei, Monica Anisie, aprecierea pentru organizarea examenelor nationale, mentionand ca aceasta are "o nota mare" in privinta desfasurarii acestora. "Aveti aprecierea mea pentru modul cum au fost organizate examenele si toti detractorii, toti…

- Next Generation EU, in valoare de 750 de miliarde de euro, este un instrument de redresare economica ambitios, pe care trebuie sa il punem in practica rapid si eficient, a afirmat marti, ministrul Finantelor, Florin Citu, in videoconferinta Consiliului Economic si Financiar (ECOFIN). Instrumentul…

- Parintele Arhiepiscop Ioachim a transmis un mesaj de Ziua Eroilor in care afirma ca aceasta nu trebuie sa fie doar o zi de comemorare, ci și una de angajament solemn al fiecaruia dintre noi ca vom promova și apara in continuare moștenirea primita de la eroii noștri: identitatea spirituala, care este…

- Structura principala a noului pod rutier de la Genova, care va lua locul viaductului prabusit in august 2018, a fost finalizata marti, un eveniment emblematic care ofera un motiv de speranta unei tari puternic lovite de pandemie, relateaza dpa. Noul pod va lua locul viaductului rutier…