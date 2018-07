Stiri pe aceeasi tema

- UDMR nu vede vreun motiv serios pentru suspendarea presedintelui Klaus Iohannis. Afirmația a fost facuta, la RFI de catre senatorul Cseke Attila, dupa ce liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca din punctul sau de vedere suspendarea presedintelui trebuie sa fie o optiune serioasa, iar luni urmeaza sa…

- Dupa ce luni Liviu Dragnea a spus ca suspendarea presedintelui "nu este exclusa" din cauza ca a intarziat "nepermis de mult" anuntare deciziei privind revocarea lui Kovesi, Klaus Iohannis a raspuns ca nu prea il intereseaza opinia liderului PSD. "Sincer, nu sunt extrem de interesat de parerea dumnealui",…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, face acuzații foarte grave. Orban spune ca Liviu Dragnea va declanșa procedura de revocare a președintelui Klaus Iohannis, saptamana viitoare. „A avut loc o...

- Liviu Dragnea a criticat din nou acuzațiile facute de Ludovic Orban la adresa premierului Romaniei. Șeful PSD a spus ca acuzația de inalta tradare este “dementa”. Președintele social-democraților a mai replicat și ca textul plangerii a fost facut la Cotroceni. Liviu Dragnea a declarat ca acuzația de…

- PSD analizeaza posibilitatea sa depuna o plangere impotriva presedintelui Klaus Iohannis. Liderul social-democrat, Liviu Dragnea, a anuntat ca juristii partidului analizeaza, in aceste zile, o cale prin care sa raspunda demersului initiat de Ludovic Orban. Mai mult, Dragnea a precizat ca acuzatia pe…

- Liviu Dragnea reacționeaza dupa ce liderul PNL Ludovic Orban a depus o plangere penala pe numele premierului Viorica Dancila , plangere care a ajuns deja la DIICOT. Șeful PSD da vina pe Klaus Iohannis, pe care il acuza de „tentativa de lovitura de stat”. „Este operaționalizarea amenințarilor domnului…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a lansat atacuri extrem de dure la adresa președintelui Klaus Iohannis, dupa ce Ludovic Orban a depus o plangere pe numele premierului Viorica Dancila. Liderul PSD spune ca Ludovic Orban nu este altceva decat ”o unealta jalnica”, adevaratul creier al demersului fiind…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a raspuns in mod ironic președintelui Klaus Iohannis, care a spus ca ministrul Justiției nu are motive de a sesiza Curtea Constituțioanala cu privire la un eventual conflict constituțional. Dragnea a spus ca nu are pregatirea președintelui, adaugand: “Ca inginer, nu vreau sa-mi…