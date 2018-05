Stiri pe aceeasi tema

- "Voi face tot ce este legal, constitutional si omeneste pentru a scapa Romania de napasta care a lovit-o si care se cheama Dragnea. M-am tinut si ma voi tine de cuvant. (...) Batalia noastra cu aceasta coalitie toxica continua si se va da pe toate fronturile, cu siguranta cu o motiune de cenzura…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca marti, la sedinta Biroului Executiv al partidului, subiectul principal va fi pregatirea strategiei pentru depunerea unei motiuni de cenzura. "Batalia noastra cu aceasta coalitie toxica continua si se va da pe toate fronturile. Vom ataca, cu…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni ca, in functie de analiza datelor financiare care urmeaza sa se faca la Guvern legat de fondurile de pensii, se va decide daca este nevoie sau nu sa se suspende pentru o perioada plata la pilonul II. "In momentul in care se va face acea analiza si daca…

- Președintele PNL Ludovic Orban a spus ca nu va face niciun pas inapoi in privința plangerii penale pe care a depus-o impotriva premierului Viorica Dancila și a lui Liviu Dragnea și l-a somat pe liderul PSD sa inceteze cu amenințarile la adresa jurnaliștilor, procurorilor, funcționarilor și cetațenilor.…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a afirmat luni, intr-o conferința de presa, ca liderul PSD, Liviu Dragnea, „minte cu nerușinare” cand susține ca in Guvern, in coalitie sau in partid nu s-a discutat si nu se va discuta despre defiintarea Pilonului II de pensii sau inlocuirea contributiilor la acesta.…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a dat tonul plangerilor penale impotriva liderilor PSD, iar liberalii au prins gustul. Senatorul Florin Cițu a explicat ca in cazul in care Guvernul va renunța la Pilonul II de pensii, atunci va depune plangere penala impotriva lui Liviu Dragnea, Viorica Dancila,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, ca zvonurile privind intentia Executivului de a introduce ”cobntributivitate zero” la pilonul II de pensii reprezinta ”o prostie si o minciuna”, afirmand ca nu exista un proiect oficial care sa prevada reforma sistemului de pensii.