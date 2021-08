Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, a declarat luni, 16 august, la Realitatea Plus, ca soarta PNL nu poate fi aceea de a fi „sub asediu” din cauza faptului ca premierul Florin Cițu „nu a avut curajul sa comunice public”, nici macar presedintelui Iohannis , faptul ca a fost reținut…

- Ludovic Orban il acuza pe Florin Cițu pentru scaderea increderii in PNL din cauza scandalurilor din ultima saptamana.„Sunt foarte ingrijorat. Florin Cițu nu este orice membru PNL. E prim-ministrul care a fost susținut. Orice face Florin Cițu, bun sau rau, face bine PNL sau face rau PNL.Ce s-a intamplat…

- PNL dorește ca premeirul Florin Cițu sa prezinte restificarea in ședința Biroului de Conducere al PNL pentru ca, potrivit unor surse, liderii partidului doresc mai mulți bani pentru primari, iar președintele Ludovic Orban a afirmat ca este nevoie de un nou plan de dezvoltare regionala și locala.Pe de…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban afirma ca „cine umileste presedintele Partidului National Liberal, umileste Partidul National Liberal in ansamblul sau si, la urma, il umileste pe fiecare dintre membrii Partidului National Liberal, provocand un grav deserviciu noua, fiecaruia dintre noi”. Afirmatia…

- „Guvernul este emanatia Partidului National Liberal si nu Partidul National Liberal este emanatia Guvernului. Guvernul trebuie sa asculte de forurile statutare ale PNL si nu Guvernul este acela care trebuie sa dea dispozitii PNL si forurilor statutare ale PNL, asta e logica.Un coleg mai tanar a spus…

- Congresul PNL va avea loc in septembrie. In interiorul partidului, apele sunt tulburi. „Am investit in Sighiartau. Dar el m-a parasit și s-a intors impotriva mea!”, a susținut președintele PNL, Ludovic Orban. In 25 septembrie 2021 va avea loc Congresul PNL. In competitia pentru sefia partidului au intrat…