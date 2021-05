Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban și-a creat propriul adversar la șefia PNL! Dupa ce l-a pus ministru de Finanțe, iar apoi premier pe Florin Cițu, Orban il are acum ca oponent la Congresul pentru președinția partidului. Orban se teme de jocurile de culise in PNL și cere alegeri libere. Citește și: VIDEO…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca saluta intrarea in cursa pentru presedintia PNL a premierului Florin Citu, mentionand ca aceasta competitie va fi un "festival al democratiei" si nu va afecta activitatea partidului si guvernarea. "Salut intrarea in cursa pentru functia de presedinte a…

- Vicepresedintele PNL, premierul Florin Citu, care si-a anuntat intrarea in cursa pentru sefia partidului, a afirmat ca nu se pune problema ca cel care va pierde alegerile interne sa-si piarda si functia publica pe care o detine in prezent. ”Nu are nicio legatura, aici este o competitie pentru PNL”,…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica, dupa anunțul lui Florin Cițu ca va candida la șefia PNL, ca „va fi un festival al democrației” in partid și ca va fi „o competiție frumoasa”.

- „Da, imi doresc sa existe competiție, imi doresc sa fie cat mai mulți candidați la președinția partidului. Eu cred ca Florin Cițu iși va depune candidatura și cred ca e bine sa avem competiție la varful partidului, pentru ca noi nu suntem PSD, unde de regula se vine cu un candidat unic”, a raspuns Florin…

- Deputatul PNL Florin Roman a declarat la RFI ca și-ar dori ca Florin Cițu sa candideze la președinția partidului, la Congresul din 25 septembrie. El considera ca actualul lider al formațiunii, Ludovic Orban, a furat startul. Florin Roman: ”Da, imi doresc sa existe competiție, imi doresc sa…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti ca si-ar dori ca Florin Citu sa fie in echipa sa, insa a aratat ca decizia de candida la sefia partidului apartine fiecarui membru al PNL. El a fost intrebat cu privire la o posibila candidatura a premierului Florin Citu la sefia PNL. "Nu va dau raspunsul…

- Nu exista o campane electorala in interiorul PNL pentru funcția de președinte a partidului, potrivit premierului Florin Cițu. Acesta a precizat ca nu se afla in competiție cu Ludovic Orban pentru conducerea...