- Intr-un dialog cu prof. Horațiu Moldovan, secretar de stat in Ministerul Sanatații, am intrebat in mod repetat și sub diverse forme daca demiterea dr. Adrian Streinu-Cercel de la conducerea Comisiei anti-COVID a Ministerului Sanatații are legatura cu publicarea celebrului document. Mi-a raspuns ca da.…

- Premierul Ludovic Orban afirma ca profesorul Adrian Streinu Cercel a lansat, in calitate de presedinte al Comisiei pentru managementul clinic si epidemiologic al COVID-19, "niste masuri aberante care incalca drepturi si libertati fundamentale", iar acestea ar fi creat emotie "intr-un segment extrem…

- "Domnul Streinu Cercel era presedintele comisiei speciale de la nivelul Ministerului Sanatatii de lupta impotriva epidemiei COVID si in aceasta calitate a lansat public niste masuri aberante, care incalca drepturi si libertati fundamentale si care au creat o stare de emotie intr-un segment extrem…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi seara, la B1TV, ca Adrian Streinu-Cercel, demis de la șefia comisiei anti-COVID a ministerului Sanatații, a avut mai multe puncte de vedere contrare deciziilor guvernamentale, nu doar planul care prevederea izolarea timp de mai multe saptamani a persoanelor…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a reacționat la demiterea medicului Adrian Streinu-Cercel de la conducerea Comisiei anti-COVID a Ministerului Sanatații. Firea spune ca e vorba de o situație fara logica. "Prin razbunare nu se va inventa vaccinul anti-covid! Si nici nu se va limita raspandirea virusului.…

- Ludovic Orban a inceput ședința de Guvern facand referire la recenta masura a ministrului Sanatații, care a decis sa il inlature pe medicul Adrian Streinu-Cercel din fruntea Comisiei anti-COVID din cadrul MS. “Salut decizia cu demiterea lui Cercel. Pe de alta parte, a durat cam mult, puteam sa ne mișcam…

- Profesorul Adrian Streinu-Cercel a fost demis de la conducerea Comisiei anti-COVID a Ministerului Sanatatii, a anunțat, joi, ministrul Sanatații Nelu Tataru. Decizia a fost luata dupa ce in presa a aparut planul care prevederea izolarea timp de mai multe saptamani a persoanelor varstnice. Locul sau…

- Apariția virusului in Italia, cu peste 150 de cazuri confirmate, inseamna ca in curand vom avea imbolnaviri și in Romania, din cauza relației stranse dintre cele doua zone. Pe parcursul weekendului, in Italia au fost impuse masuri urgente stricte, cum ar fi interzicerea evenimentelor publice in 10 orașe,…