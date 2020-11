Orban: Domeniul cercetării şi proiectării merită mai multă atenţie şi resurse Premierul Ludovic Orban a transmis, joi, un mesaj cu prilejul Zilei cercetatorului si proiectantului din Romania, subliniind ca acest domeniu de activitate este "fundamental" pentru transformarea sustenabila a societatii si, de aceea, necesita alocarea mai multor resurse. "Ziua de 19 noiembrie este dedicata de mai mult de doua decenii unei categorii profesionale de elita a Romaniei, cercetatorii si proiectantii. Avem in acest domeniu de activitate numeroase exemple de renume care au dat si dau valoare profesiei de cercetator si proiectant, incepand cu savantul american de origine romana George… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a transmis, joi, un mesaj cu prilejul Zilei cercetatorului si proiectantului din Romania, subliniind ca acest domeniu de activitate este "fundamental" pentru transformarea sustenabila a societatii si, de aceea, necesita alocarea mai multor resurse. "Ziua de 19 noiembrie…

- Ziua de 19 noiembrie are o insemnatate aparte astfel ca, Premierul Ludovic Orban a tinut sa tranmita un mesaj. Va prezentam in continuare continutul integral al mesajului ldquo;Ziua de 19 noiembrie este dedicata de mai mult de doua decenii unei categorii profesionale de elita a Romaniei, cercetatorii…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat luni ca a semnat alaturi de omologul francez Jean Castex foaia de parcurs privind parteneriatul intre Romania si Franta pe urmatorii 4 ani, care vizeaza consolidarea colaborarii in domeniul economic, al apararii, al energiei, precum si in domeniile – infrastructura,…

- Ministerul Educației și Cercetarii a lansat astazi, 26 octombrie, procesul de elaborare a Strategiei privind digitalizarea educației din Romania 2021 – 2027 – SMART.Edu (Școala Moderna, Accesibila, bazata pe Resurse și Tehnologii digitale). Evenimentul s-a desfașurat la Biblioteca Centrala Universitara…

- Premierul Ludovic Orban a avut o intalnire de lucru la Palatul Victoria cu ministrul sanatații, Nelu Tataru, cu ministrul afacerilor interne, Marcel Vela, și cu secretarul de stat in MAI, Raed Arafat, a informat Guvernul Romaniei. Cele mai importante declarații ale ministrului Sanatații: S-a facut evaluarea…

- "Primarul Calarasiului s-a imbolnavit de Covid 19 in CAMPANIA ELECTORALA! Ca multi altii - nimeni nu stie exact numarul! Cand a inceput campania electorala in Romania erau 1000 de cazuri pe zi - acum sunt 3.500 ! Cine este vinovat ? Cine raspunde? Merita sa dai viata oamenilor pentru voturi? Dvs…

- Premierul Ludovic Orban face un apel catre populație cu ocazia Zilei internaționale de conștientizare asupra risipei alimentare, in care atrage atenția ca in urma cu 50 de ani posibilitatea unei alerte mondiale in sfera risipei de alimente era absurda „Acum jumatate de secol și chiar mai puțin, posibilitatea…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca priveste ”cu atentie si ingrijorare” numarul de imbolnaviri de COVID-19 raportat miercuri si sustine ca cifra de 1.713 noi cazuri de COVID-19 este una ”relativa”. Premierul sustine ca se face o analiza in aceasta privinta si cere parintilor, mediului de afaceri…