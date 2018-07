Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca PNL discuta despre un proiect de lege pentru modificiarea legii privind organizarea si functionarea CCR, in sensul ca institutia sa poata exercita controlul constitutional anterior intrari in vigoare a unei Ordonante de Urgenta, scrie News.ro.“Am…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca o decizie privind votul parlamentarilor liberali in cazul propunerii lui Gabriel Vlase la sefia SIE a fost amanata in Biroul Executiv al partidului. "Am amanat o decizie. Asteptam introducerea pe ordinea de zi a acestui punct. In functie…

- Președintele PNL Ludovic Orban a cerut partidului sa declanșeze o „vanatoare de creiere” menita sa elimine potențialul de șantaj al USR, PMP și MRI in vederea formarii viitorului Guvern.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a discutat, in cadrul intrevederii de luni de la Berlin, cu cancelarul german Angela Merkel despre evolutiile statului de drept in Romania, dar si despre strategia Partidului Popular European (PPE) pentru alegerile europarlamentare de anul viitor, anunta formatiunea.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, va fi insotit in Germania de secretarul general al partidului, Robert Sighiartau, purtatorul de cuvant al PPE, Siegfried Muresan, vicepresedintii PNL Vlad Nistor si Cristian Busoi, europarlamentarul Daniel Buda. In cursul zilei de luni, presedintele PNL va…

- Președintele PNL – l-am numit pe Ludovic Orban – anunța, pe Facebook, ca BEx-ul ii va mandata pe deputații liberali sa voteze impotriva controversatului proiect care prevede transferarea unui lac in domeniul public al județului Giurgiu, așa cum dorește liderul PSD-ist Niculae Badalau, deși, la Senat,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca in interiorul partidului se discuta daca este necesara modificarea Constitutiei astfel incat parlamentarii sa nu mai poata practica traseismul politic sau este suficient un proiect de lege care sa interzica acest lucru, scrie News.ro.