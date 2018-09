Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, spune ca tensiunile dintre primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, si liderul PSD, Liviu Dragnea, scot la iveala “mizeriile care sunt ascunse sub pres de conducerea PSD”, afirmand ca, totusi, “Firea pentru Bucuresti este cam ceea ce e Dragnea pentru Romania”,…

- CExN al PSD a stabilit, sambata, la Neptun, sa se organizeze alegeri pentru functia de presedinte in 11 organizatii judetene conduse de lideri interimari, printre acestea fiind si organizatia PSD Bucuresti condusa de primarul Capitalei, Gabriela Firea, au declarat pentru MEDIAFAX

- Teodor Meleșcanu, despre mitingul diasporei din 10 august. Ministrul de Externe a declarat ca nu ințelege care este scopul mitingului diasporei de pe 10 august din București . Diplomatul susține ca ar trebui sa existe o organizare mai buna deoarece astfel de proteste pot duce la „perturbarea traficului…

- Soprana Angela Gheorghiu a oferit un interviu pentru presa italiana, in care a vorbit despre felul in care este vazuta de breasla in care are o cariera internaționala de succes, dar și despre romani, corupție și ceea ce se intampla in Romania in aceasta perioada. Vorbind cu reporterii Corriere della…

- PNL anunța negocieri om la om pentru moțiunea de cenzura. Presedintele liberal, Ludovic Orban, a anuntat luni in urma sedintei Biroului Executiv al PNL ca negocierile cu diverse grupuri parlamentare și cu parlamentarii din majoritatea PSD-ALDE, in vederea sustinerii motiunii de cenzura, se poarta pana…

- PNL urmeaza sa depuna miercuri, in Parlament, motiunea de cenzura impotriva Guvernului condus de Viorica Dancila. Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca motiunea de cenzura impotriva Guvernului va fi depusa pe 20 iunie, adaugand ca orice parlamentar care nu va sustine acest demers…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca motiunea de cenzura impotriva Guvernului va fi depusa pe 20 iunie, adaugand ca orice parlamentar care nu va sustine acest demers "nu este altceva decat un lacheu al lui Dragnea". "Orice parlamentar, indiferent in ce partid politic se gaseste,…