Orban: Digitalizarea reprezintă un obiectiv fundamental pentru Guvern Digitalizarea reprezinta un obiectiv fundamental pentru Guvern, tintele fiind de crestere a calitatii serviciilor care sunt furnizate catre cetateni, catre companii, catre organizatii neguvernamentale, precum si simplificarea relatiilor care exista intre administratia centrala si cea locala, a declarat prim-ministrul Ludovic Orban. "Digitalizarea reprezinta un obiectiv fundamental pentru Guvernul pe care il conduc. Am facut pasi foarte rapizi in perioada epidemiei, aproape toate serviciile si produsele care au fost livrate in perioada epidemiei, de la certificatul pentru situatii de urgenta,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a scris, pe Facebook, ca, in perioada pandemiei, romanii au fpost monitorizați prin intermediul telefoanelor."EMOCRAȚIA ȘI STATUL DE DREPT NU POT FI SUSPENDATE! In urma cu aproape 2 saptamani am anunțat intocmirea unui proiect de lege prin…

- Guvernul vrea sa mentina pana la 1 iunie masurile de sprijin acordate pe perioada starii de urgenta, iar de la aceasta data, le va prelungi pentru "acele domenii care continua sa fie afectate de restrictii, printre care se afla si industria spectacolelor", a precizat,

- Guvernul va acorda 30% din salariul brut companiilor care vor angaja oameni aflati in cautarea unui loc de munca și pana la 41,5% celor care reincadreaza angajații trimiși in șomaj tehnic Guvernul va acorda pana la 30% din salariul brut companiilor care vor angaja oameni aflati in cautarea unui loc…

- Guvernul a aprobat luni hotararea privind instituirea starii de alerta, in conformitate cu prevederile Legii 55/2020. Potrivit proiectului de hotarare, starea de alerta se instituie pe intreg teritoriul tarii, incepand cu data de 18 mai, pe o durata de 30 de zile. La inceputul sedintei de Guvern, premierul…

- Autoritatile vor insista in perioada imediat urmatoare pe informarea populatiei astfel incat deocamdata oamenii sa stie care sunt regulile impuse odata cu instituirea starii de alerta, precizeaza premierul Ludovic Orban. Guvernul va incepe si o campanie publica de informare in cadrul careia vor fi prezentate…

- Fostul premier Calin Popescu Tariceanu a lansat, duminica, la Romania TV, un atac la guvernul condus de Ludovic Orban."Se refuza raportarea numarului de persoane care au fost testate. Reprezinta o problema serioasa. Ne luptam cu un adversar invizibil, nu-i știm dimensiunea. Citește…

- Guvernul ia in calcul sa interzica dreptul de libera practica si prelungirea perioadei de preaviz pentru medicii care demisioneaza. Anuntul a fost facut de premierul Ludovic Orban. Zeci de medici si-au dat demisia in ultima perioada, in contextul pandemiei cu COVID-19.„Vom opta pentru o varianta.…

- Cu prima varianta, premierul a declarat ca nu este de acord, dar se gandește la prelungirea perioadei de preaviz.Ludovic Orban spune ca, data fiind starea de urgenta, Guvernul ar putea prelungi preavizul pe care e obligat sa il dea personalul medical si, in acest fel, i-ar forta pe medicii si pe asistenele…