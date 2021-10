Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte PNL, Ludovic Orban, a anunțat ca este pregatit sa puna bazele un nou partid care sa respecte idealurile de odata ale liberalilor. Președintele Camerei Deputațiilor considera ca „in...

- Orban a acuzat ca alegerile din partid au fost fraudate printr-un sistem bine pus la punct și ca noua ”gașca” de la conducere nu mai reprezinta PNL.Cand va ajunge la concluzia ca PNL este doar o ”carcasa”, fostul lider va parasi partidul.”Eu sunt un politician atipic. Nu mi-am construit cariera incercand…

- Fostul presedinte al PNL Ludovic Orban a declarat ca tot ce s-a intamplat la Congres l-a "marcat profund" si ca se gandeste daca mai are ce sa caute "in aceasta gasca", una "care a calcat in picioare lucruri fundamentale care tin de democratie". "Cand voi fi convins ca PNL a devenit o carcasa care nu…

- Fostul presedinte al PNL Ludovic Orban a declarat duminica seara la Realitatea TV ca tot ce s-a întâmplat la Congres l-a "marcat profund" si ca se gândeste daca mai are ce sa caute "în aceasta gasca", una "care a calcat în picioare lucruri fundamentale…

- Orban a acuzat ca alegerile din partid au fost fraudate printr-un sistem bine pus la punct și ca noua ”gașca” de la conducere nu mai reprezinta PNL.Cand va ajunge la concluzia ca PNL este doar o ”cascasa”, fostul lider va parasi partidul.”Eu sunt un politician atipic. Nu mi-am construit cariera incercand…

- Fostul lider PNL Ludovic Orban a declarat, duminica, la Realitatea PLUS, ca actuala conducere a partidului „aproape ca nu mai e PNL” și pentru prima oara și-a pus intrebarea daca mai are ce sa caute in partid. El a adaugat ca este gata sa inființeze un nou partid care sa continue idealurile PNL.…

- Deputatul Ionel Danca, fost șef de Cancelariei prim-ministrului in perioada in care Guvernul era condus de Ludovic Orban, ii da o replica premierului Cițu, dupa ce acesta din urma a afirmat ca liberalii din Ardeal sunt de partea sa. „Liberalii banațeni, ardeleni, maramureșeni și cei din Apuseni,…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a fost udat de stropitorile din curtea Guvernului, in timp ce facea declarații. Premierul Florin Cițu susține ca nu știe cum de s-a intamplat asta, dar ”se mai intampla”. ”Va dați seama ca nu știu ce se intampla acolo, eu deja plecasem. Imi pare rau daca l-a udat…