Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri ca informatiile care se vehiculeaza in spatiul public privind o posibila schimbare a sa din functie nu au absolut "niciun fel de fundament in realitatea politica a PNL", fiind vorba de fapt de stiri false fabricate in "laboratoarele adversarilor politici din PSD-ALDE".



"Este o gluma. Va veti lamuri, pentru ca de o luna de zile PNL este sub un bombardament informational care este compus din stiri false, care nu au absolut niciun fel de fundament in realitate, care nu se bazeaza de fapt pe demersuri reale existente. Fabrica de fake…