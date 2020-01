Premierul Ludovic Orban a declarat ca va avea o discutie cu ministrul Educatiei, Monica Anisie, pe tema vizitelor efectuate de aceasta in scoli. ” (…) Mi se pare normal ca ministrul sa se deplaseze in scoli sa vada efectiv cum se deruleaza actul de educatie, relatia dintre cadrele didactice si elevi. In ceea ce priveste faptul ca a fost insotita de media sa stiti ca exista si un interes din partea mediei de a fi parte la astfel de actiuni. Nu stiu ce s-a intamplat efectiv, nu ma puneti pe mine sa judec ce s-a intamplat. Am inteles ca au fost ceva discutii pentru faptul ca a mustrat-o pe invatatoare…