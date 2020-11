Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a transmis ca un eventual vaccin anti-COVID nu va fi obligatoriu, dar ca va fi cea mai buna modalitate de aparare in fața virusului. ”Vaccinul trebuie sa fie opțional, dar recomand vaccinarea, pentru ca sunt doar 2 cai prin care ne putem imuniza: fie facand boala, fie…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi seara, la Constanta, ca prin organizarea alegerilor parlamentare pe 6 decembrie nu exista un risc suplimentar de raspandire a coronavirusului, daca vor fi respectate regulile impuse in acest sens atat in campania...

- Pandemia COVID-19 a schimbat prioritațile spitalelor, iar cancerul a devenit mult mai infricoșator din cauza suprasolicitarii sistemului medical, spune Katie Rizvi, fondatoarea unui ONG care ajuta copiii bolnavi de cancer. Cum arata lupta impotriva...

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, duminica, faptul ca se intenționeaza gasirea unei soluții de a angaja toți medicii care promoveaza examenul de rezidențiat anul acesta, in condițiile in care medicii din țara nu mai fac fața in lupta cu pandemia. “Acum e un moment important pe care n-avem cum sa-l…

- Jurnalista Ionela Nastase trage un semnal de alarma asupra modului in care a fost tratat un pacient din Targu Jiu. Potrivit declarațiilor facute de fiul barbatului, acesta ar fi fost lasat sa moara dupa ce i-a fost refuzat tratamentul cu plasma.„Barbatul isi duce intr-o zi tatal bolnav la…

- Sistemul imunitar este slabit la inceput de toamna Viroza, gripa sezoniera si racelile banale pot duce la forme mai periculoase de COVID 19 daca nu ne intarim corpul Temperaturile vor scadea, iar toamna va intra in rolul sau, asta inseamna ca racelile, gripele si virozele se intorc in moda perioadei.…

- 43.244 de pacienti au fost declarati vindecati si 11.374 de pacienti asimptomatici au fost externati la 10 zile dupa depistare. Pana astazi, 4.185 de persoane diagnosticate cu infectie cu COVID 19 au decedatPana astazi, 14 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 104.187 de cazuri de persoane…

- Problema cu noul an școlar este ca unele primarii nu au destui bani pentru a finanța toate aceste masuri, pentru ca bugetele lor au fost afectate de criza Covid-19 aparuta in primavara. Premierul Ludovic Orban a anunțat ca Executivul va deconta cheltuielile autoritaților locale legate de inceperea…