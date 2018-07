Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Ciolos, fondatorul partidului Miscarea Romania Impreuna, a comentat miercuri propunerea lansata de USR pentru Laura Codruta Kovesi, declarand ca anuntul fostului procuror-sef de a ramane procuror a inchis acest subiect pe viitor, precizand totodata ca „magistratii nu fac politica”. Acesta a adaugat…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat ca nu exclude varianta crearii unei largii coalitii de guvernare, formata din ALDE-UDMR-USR-minoritati, in cazul in care Parlamentul va adopta, miercuri, motiunea de cenzura pentru demiterea Guvernului Dancila.

- Fostul premier Dacian Ciolos isi anunta, duminica, participarea la proteste, afirmand ca ” riscam sa devenim tara lui Dragnea”. ”Trebuie sa impiedicam adoptarea oricarei legislatii noi care afecteaza statul de drept si ordinea constitutionala”, spune Ciolos care precizeaza ca Guvernul Dancila trebuie…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a lansat un atac voalat catre USR si Miscarea Romania Impreuna, partidul condus de Dacian Ciolos. In contextul in care unii analisti cer unificarea dreptei cu scopul de a invinge PSD, liderul liberal spune ca doar PNL este de dreapta.

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, i-a cerut, ieri, sefului statului, Klaus Iohannis, sa se delimiteze de sesizarea penala a liderului liberal, Ludovic Orban, astfel incat sa nu poata fi considerata parte a unui plan. ”Mi s-ar parea normal ca in acest context in care plangerea penala facuta…

- Daca pana acum practic doar PSD se gasea in campanie electorala, de fapt isi continua campania de la parlamentarele din 2016, iata ca reintra in joc si presedintele Iohannis. Iesirea in public la Blaj este semnificativa, vestita Campie a Libertatii potrivindu-se programului prezidential care va paria…

- Presedintele fondator al Partidului "Miscarea Romania Impreuna", Dacian Ciolos, considera ca Romania ar trebui sa aleaga valorile europene, statul de drept, democratia si nu "autoritarismul, propaganda si omuletii verzi" si ii cere presedintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, sa propuna de "unde…

