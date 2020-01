Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca scrisoarea pe care Guvernul trebuie sa o transmisa catre UNESCO pe subiectul Rosia Montana este in analiza si a precizat ca termenul inca nu a expirat.



"E in analiza. Pai, mai e, inca nu s-a terminat (nu a expirat termenul de transmitere a scrisorii - n.r.)", a afirmat Ludovic Orban, intrebat daca Guvernul va transmite scrisoarea catre UNESCO privitoare la Rosia Montana, avand in vedere ca termenul expira la 1 februarie.



Premierul a facut declaratia la plecarea de la reuniunea avuta cu reprezentanti ai Consiliului National al IMM-urilor.

