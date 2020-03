Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a declarat duminica seara, la B1 TV ca Nicusor Dan are 99 la suta sanse de a castiga Primaria Capitalei, el spunand ca sustinerea PNL va fi „decisiva”, transmite news.ro.„Dupa parerea mea are 99 la suta sansa de a castiga si am sa va spun de ce: PNL-ul la ora actuala e umar la…

- Vlad Voiculescu a anunțat ca se retrage din cursa pentru Primaria generala a Bucureștiului, dupa ce PNL a anunțat ca îl susține pe Nicușor Dan. Cu toate acestea, Voiculescu a criticat PNL pentru modul în care a ales sa stabileasca candidatul opoziției, ”în spatele ușilor închise”,…

- Europarlamentarul PMP Traian Basescu a afirmat joi, într-o interventie telefonica la Digi24, ca „s-a jucat putin” în ceea ce priveste candidatura sa la Primaria Capitalei, pentru „a stimula partidele de dreapta” sa gaseasca o solutie, iar aceasta este cea pe care…

- Partidul National Liberal sustine candidatura lui Nicusor Dan la functia de primar general al Capitalei, in alegerile din acest an, a anuntat chiar presedintele PNL Ludovic Orban, informeaza stirileprotv.ro . “PNL a efectuat o cercetare sociologica ampla la nivelul Municipiului Bucuresti si la nivelul…

- "Mulțumesc președintelui PNL, Ludovic Orban, pentru susținerea candidaturii mele la Primaria Capitalei. Este un gest de mare responsabilitate politica, in condițiile in care PNL-ul are in interiorul sau persoane foarte competente pentru aceasta poziție. Prin acest gest de responsabilitate,…

- Liderul PNL Ludovic Orban a anunțat joi, intr-o conferința de presa, ca liberalii au decis sa-l susțina pe Nicușor Dan la alegerile pentru Primaria Capitalei. Intrebat daca au existat negocieri și pentru primariile de sector, Ludovic Orban a spus ca PNL este deschis la discuții.„Nu am avut…

- Rares Bogdan, prim-vicepresedinte PNL, anunta ca este dispus sa candideze la Primaria Capitalei, insa prima varianta este cea a unei fuziuni cu partidul lui Nicusor Dan, care sa duca la o candidatura a fostului USR-ist din partea PNL. Rares Bogdan a mai dezvaluit vineri seara la Antena 3 ca PNL negociaza…

- "Eu oricand voi recomanda PMP sa il susțina pe Nicușor Dan la Primaria Capitalei pentru ca se ocupa de ea de cel puțin 10-12 ani", a declarat Traian Basescu la Realitatea Plus. Fostul presedinte al Romaniei este de parere ca doar un candidat unic din partea Opozitiei ar avea sanse la aceste…