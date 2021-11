Ludovic Orban il critica pe președintele Iohannis, pe care il considera principal vinovat de actuala criza politica. Mai mult, fostul lider liberal crede „cu siguranța” in varianta suspendarii. „Traim in Romania, o tara frumoasa cu oameni frumosi, doar ca avem un presedinte care a luat-o razna complet, care parca a uitat ca este presedintele Romaniei si se comporta ca un turist strain care se afla in Romania, ignorandu-si complet obligatiile pe care le are fata de cetatenii romani si actionand impotriva intereselor Romaniei, in mod evident”, a afirmat Ludovic Orban duminica seara, la Realitatea…