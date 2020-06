Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri seara, ca impozitarea pensiilor speciale rezolva o problema, insa a subliniat ca este nevoie de o analiza foarte serioasa a sistemului de pensionare, motivand ca exista multe alte inechitati potrivit Agerpres. "Rezolva o problema, dar aici trebuie facuta…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri seara, ca impozitarea pensiilor speciale rezolva o problema, insa a subliniat ca este nevoie de o analiza foarte serioasa a sistemului de pensionare, motivand ca exista multe alte inechitati. "Rezolva o problema, dar aici trebuie facuta o analiza foarte serioasa,…

- "Civilii si militarii au luptat umar la umar cu un inamic nevazut, dar redutabil. In astfel de momente, in conditii, practic, de razboi se consolideaza echipe. Doar impreuna vom iesi mai puternici din aceasta lupta cu COVID-19", a declarat Nicolae Ciuca, potrivit unui comunicat al MApN. Echipa…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca investitiile in sanatate sunt vitale pentru cresterea calitatii serviciilor acordate cetatenilor. In context, el a felicitat responsabilii din ministerele Dezvoltarii, Sanatatii si Fondurilor Europene pentru semnarea contractului in vederea realizarii…

- Fostul arbitru internațional, omul de afaceri Adrian Porumboiu, a facut pentru portalul www.telekomsport.ro o serie de aprecieri legate de situația Spitalului Județean de Urgența ”Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava grav lovit de infectarile cu COVID-19. ”Stiu exact ce se intampla acolo la Suceava, mai…

- Directorul de la Crucea Roșie Suceava, Corneliu Dediu, a anunțat ca filiala pe care o conduce continua acțiunea de susținere și protejare a personalului medical și a Spitalului Județean „Sf. Ioan cel Nou” prin donații atit de necesare in lupta impotriva pandemiei de coronavirus. El a spus ca filiala…

- Preotii au scos moastele Sfantului Ioan cel Nou de la Suceava intr-o procesiune pe strazile orasului, ieri dupa-amiaza, in jurul orei 16.00. Ceremonia religioasa a fost organizata in taina si s-a desfasurat cu o ora mai tarziu fata de ora vehiculata in grupurile de crestin-ortodocsi de pe Facebook.…

- Un numar de 34 de medici de la Spitalul Judetean Suceava sunt confirmati pozitiv cu COVID-19, informeaza Ministerul Sanatatii. Dupa prima zi de verificari, reprezentanții Ministerului Sanatații au decis inchiderea Spitalului Județean pentru 48 de ore, timp in care va fi facuta dezinfecție. Tot astazi…