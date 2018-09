Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, spune ca tensiunile dintre primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, si liderul PSD, Liviu Dragnea, scot la iveala “mizeriile care sunt ascunse sub pres de conducerea PSD”, afirmand ca, totusi, “Firea pentru Bucuresti este cam ceea ce e Dragnea pentru Romania”,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca plangerea penala impotriva presedintelui Camerei, Liviu Dragnea, pentru neconvocarea acestui for in sesiune extraordinara, va fi depusa de deputatii...

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat sambata, dupa sedinta social democratilor, ca i s-a cerut premierului ca ministrul de Externe, Teodor Melescanu, sa porneasca procedura de rechemare in tara a ambasadorului Romaniei in SUA, George Maior.

- Liderii PSD sunt pregatiți de o noua ciocnire violenta cu președintele Klaus Iohannis. Surse politice convergente ne-au precizat ca Ministerul de Externe va inainta președintelui solicitarea de rechemare a ambasadorului Romaniei in SUA, George Maior. Cel mai probabil, președintele Klaus Iohannis…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, l-a acuzat vineri seara pe liderul PSD, Liviu Dragnea, ca a transformat instituțiile statului in instrumente de represiune folosite impotriva manifestanților pașnici, afirmand ca Jandarmeria și instigatori infiltrați au avut un plan de compromitere a protestatarilor,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, s-a prezentat marti la DIICOT pentru a fi audiat in legatura cu plangerea pe care a depus-o impotriva premierului Viorica Dancila si a presedintelui PSD, Liviu Dragnea. "Am fost citat de procurorul DIICOT care a inceput urmarirea penala in rem pentru cercetarea faptelor.…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a lansat vineri, la Scoala politica a TSD, un atac dur la adresa presedintelui PNL Ludovic Orban, despre care a spus ca nu este liderul opozitiei, nu este nici macar propriul lider, ci “un turnator”, titreaza News.ro. El l-a contrazis astfel pe presedintele Tineretului…