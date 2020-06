Stiri pe aceeasi tema

- "S-au descalificat, și-au dat foc la valiza. Singurul lor obiectiv e sa le la gioale acelora care spun adevarul", a declarat Ludovic Orban, conform Mediafax. Premierul a criticat-o si pe Gabriela Firea, primarul general al Capitalei. "Firea l-a trimis pe Badulescu acolo ca sa impinga…

- Ludovic Orban a declarat ca Gabriela Firea la trimis pe viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescul la conferința lui Nicușor Dan sa faca scandal. ”S-au descalificat, și-au dat foc la valiza. Singurul lor...

- Premierul Romaniei lanseaza acuzații dure dupa conflictul dintre viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, candidatul PNL la Primaria Capitalei, Nicușor Dan. Ludovic Orban a declarat ca Gabriela Firea la trimis pe viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescula conferința lui Nicușor Dan sa faca…

- Liderul USR, Dan Barna, reacționeaza la scandalul provocat de viceprimarul Capitalei Aurelian Badulescu la conferința de presa susținuta vineri de Nicușor Dan. Barna spune ca evenimentul este fara precedent, prin violența și stupiditatea lui, iar "administrația de troli a Bucureștiului a aratat…

- Nicușor Dan, candidatul USR-PNL la Primaria Capitalei a avut o prima reacție dupa scandalul cu Aurelian Badulescu, viceprimarul Capitalei. Nicușor Dan a spus ca atitudinea lui Badulescu i-a adus un mare deserviciu viceprimarului. De asemenea, Nicușor Dan a mai spus la postul B1TV ca acesta a avut o…

- Nicusor Dan, candidatul dreptei pentru Primaria Capitalei, a organizat o conferinta de presa pe strada, in prelungirea Ghencea, pentru a marca esecul administratiei PSD. Azi se implinesc patru ani de cand Gabriela Firea a fost aleasa primar al Capitalei. Viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, mana…

- Reincepe lupta pentru alegerile locale. Nicusor Dan, candidatul dreptei pentru Primaria Capitalei, a participat luni-seara la sedinta online a PNL Bucuresti, alaturi de toti liderii liberali de sectoare, sustin surse politice pentru Adevarul. Miza sedintei: strategia pentru Capitala, in contextul in…

- Miron Mitrea lanseaza la Realitatea PLUS o ipoteza despre motivul pentru care Ludovic Orban il sustine pe Nicusor Dan la Primaria Capitalei. El crede ca s-a temut de o ascensiune in partid a lui Rares Bogdan."De ce partidul care e pe primul loc in sondaje alege sa nu se lupte la Bucuresti? Am un singur…