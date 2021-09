Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, a declarat ca premierul este un pion care poate fi sacrificat oricand de președintele Klaus Iohannis. „O criza politica declanșata probabil cu acordul președintelui de la 1 spetembrie, practic a aruncat Romania in aer și in momentul de fața…

- „Cine seamana vant culege furtuna.Am vazut o decizie ca daca USR PLUS voteaza moțiunea nu va mai fi partener de guvernare. O prostie mai mare nu putea sa existe.Aveam o coaliție care asigura o majoritate confortabila care daca era stabila nu ajungeam in situație de criza. O criza declanșata de Cițu…

- Noul președinte al PNL, premierul Florin Cițu, a dat vina, luni, pe președinții celor doua camere ale Parlamentului, Ludovic Orban și Anca Dragu, pentru criza politica in care se afla Romania, condusa de un guvern minoritar. El a precizat ca, in cazul in care judecatorii Curții Constituționale a Romaniei…

- Președintele Iohannis a ajuns sa fie criticat și certat de aproape toata lumea mai puțin de Florin Cițu și membrii #echipeicaștigatoare care se pregatește sa sarbatoreasca deja victoria de la Congresul de pe 25 septembrie. Aceasta turnura majora a forțelor politice plus reacția vehementa a tot mai multor…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat la Arad, joi seara, ca o solutie la criza politica poate fi "demisia premierului", iar alegerea presedintelui partidului nu se face prin decret al presedintelui Klaus Iohannis. Inainte de a intra in complexul Expo Arad pentru a-si sustine motiunea…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat miercuri ca președintele Klaus Iohannis poate rezolva criza guvernamentala in care se afla Romania in prezent chiar astazi daca dorește și are și obligația constituționala de a se implica pentru a media intre cele doua parți, relateaza Digi24 . El a precizat…

- Ludovic Orban, președintele PNL, a declarat duminica, la Iași, ca oamenii le reproșeaza politicienilor de la putere, inclusiv lui Klaus Iohannis, ca au declanșat aceasta criza politica, in loc sa se ocupe de guvernare. El spune ca trebuie soluționata criza „in acord cu așteptarile cetațenilor” și a…

- În plina criza politica, PNL și PSD colaboreaza în Parlament pentru a bloca moțiunea de cenzura depusa de USR-PLUS și AUR. Mai mult de atât, cu directa colaborare a liberalilor, PSD ar putea depune propria moțiune de cenzura care are șanse sa dea jos Guvernul Cîțu. Care este…